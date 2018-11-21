У главного аэропорта Камчатки женщина напала с ножом на супруга

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, ударившей ножом супруга у здания гостиницы главного аэропорта региона. Об этом сообщило следственное управление СК РФ края.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено в отношении 52-летней жительницы краевого центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ ("Покушение на убийство").

По версии следствия, утром во вторник, 20 ноября, у гостиницы аэропорта в городе Елизово между подозреваемой и ее 46-летним супругом возник конфликт. Причиной ссоры стало то, что мужчина часто отсутствовал дома (в связи со спецификой работы) и не хотел отдавать жене банковскую карту, оставляя ее и детей без средств к существованию.

Заранее взяв из дома кухонный нож, в момент, когда супруг выгружал из автомобиля свои вещи, женщина нанесла ему удар в область поясницы. После чего села в машину и уехала домой, передает РИА Новости. Потерпевший в шоковом состоянии, не понимая, что ранен, зашел в здание аэропорта и упал. Позднее его доставили в Елизовскую районную больницу.