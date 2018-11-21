На Рязанском проспекте в Москве загорелся жилой дом

На юго-востоке Москвы загорелся 16-этажный жилой дом. ЧП произошло на Рязанском проспекте, дом 64, корпус 2. Пожар произошел в квартире на шестом этаже, уточняет ТАСС. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Было эвакуировано десять жильцов. Один человек пострадал. В настоящий момент пожар полностью потушен.