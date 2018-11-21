Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 ноября 201804:01

Игрок сборной Швеции Линделеф: мы победили Россию за счет единства

instagram.com

Автор первого мяча в ворота сборной России швед Виктор Линделеф прокомментировал победу своей команды над россиянами в матче Лиги наций. По мнению защитника, хозяева поля контролировали игру и взяли верх в ней за счет единства на поле.

"Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства. Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты", — приводит слова Линделефа ТАСС.

Напомним, что россияне уступили шведам со счетом 0:2 и не смогли подняться в элитный дивизион Лиги наций, заняв в группе второе место.

Сейчас

03:51

На Рязанском проспекте в Москве загорелся жилой дом

03:11

МИД Турции: покупка российских ЗРК С-400 "решенное дело"

00:06

Журналистов RT выпустили из Нигерии, не выдав документов о депортации

23:37

Саакашвили: несмотря на мировую известность, я малоимущий

23:22

Гибель человека в Шереметьеве: начато следствие

21:51

Взлетающий самолет в Шереметьеве сбил человека

21:10

На кольцевой линии метро в Москве - сбой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Глава ФНС рассказал Путину о поступлениях в бюджет и налоге для самозанятых

Глава ФНС рассказал Путину о поступлениях в бюджет и налоге для самозанятых

4 часа назад
Погибший в Шереметьеве мужчина был дебоширом, депортированным из Испании

Погибший в Шереметьеве мужчина был дебоширом, депортированным из Испании

3 часа назад
Журналистов телеканала RT выпустили из Нигерии, не выдав документов о депортации

Журналистов телеканала RT выпустили из Нигерии, не выдав документов о депортации

4 часа назад
МИД Турции: покупка российских ЗРК С-400 "решенное дело"

МИД Турции: покупка российских ЗРК С-400 "решенное дело"

1 час назад
Лидер группы "На-На" Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной

Лидер группы "На-На" Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной

1 час назад
Ватикану покажут "Русский путь"

Ватикану покажут "Русский путь"

7 часов назад
Гиперзвук, ПВО, РЭБ: Путин поставил задачи российским оружейникам

Гиперзвук, ПВО, РЭБ: Путин поставил задачи российским оружейникам

7 часов назад
Суд о наследстве Браташ: Джигурду единственным наследником не признавали

Суд о наследстве Браташ: Джигурду единственным наследником не признавали

10 часов назад
Трамп помиловал индеек и оружейную сделку с Саудовской Аравией

Трамп помиловал индеек и оружейную сделку с Саудовской Аравией

6 часов назад
У беглого финансиста Браудера появились поводы понервничать

У беглого финансиста Браудера появились поводы понервничать

6 часов назад
Топ-10 стран мира с самым высоким уровнем развития интернета

Топ-10 стран мира с самым высоким уровнем развития интернета

18 часов назад
Шведские футболисты обыграли россиян и вышли в элитный дивизион Лиги наций

Шведские футболисты обыграли россиян и вышли в элитный дивизион Лиги наций

4 часа назад
Умер Эймунтас Някрошюс – театральный маг, создавший собственный мир

Умер Эймунтас Някрошюс – театральный маг, создавший собственный мир

7 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Турция передала Вашингтону запрос об экстрадиции лиц, причастных к убийству Хашогги

Турция передала Вашингтону запрос об экстрадиции лиц, причастных к убийству Хашогги

4 часа назад
Саакашвили: несмотря на мировую известность, я малоимущий

Саакашвили: несмотря на мировую известность, я малоимущий

5 часов назад
Игорь Тальков предложил Азизе стать крестной матерью его сына

Игорь Тальков предложил Азизе стать крестной матерью его сына

13 часов назад
"Великие имена России": определен список финалистов

"Великие имена России": определен список финалистов

18.11.2018 23:00
"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

19.11.2018 18:08
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

19.11.2018 14:52
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28
Журналистка Келли при увольнении получит от NBC 30 миллионов долларов

Журналистка Келли при увольнении получит от NBC 30 миллионов долларов

1 час назад
От страстной любви до холодной ненависти: в Пушкинском музее открылась выставка "Пикассо & Хохлова"

От страстной любви до холодной ненависти: в Пушкинском музее открылась выставка "Пикассо & Хохлова"

2 часа назад
В Денвере задержаны подозреваемые в причастности к стрельбе

В Денвере задержаны подозреваемые в причастности к стрельбе

3 часа назад
Более миллиона россиян подали заявки на участие в конкурсах "Россия - страна возможностей"

Более миллиона россиян подали заявки на участие в конкурсах "Россия - страна возможностей"

3 часа назад
Два следователя Следственного комитета задержаны за взятку в 5 миллионов

Два следователя Следственного комитета задержаны за взятку в 5 миллионов

6 часов назад
Болгарские заключенные нашли тысячи серебряных монет Османской империи

Болгарские заключенные нашли тысячи серебряных монет Османской империи

7 часов назад
ОЗХО превращается в орган, карающий в угоду Западу

ОЗХО превращается в орган, карающий в угоду Западу

8 часов назад
Британка 22 года работала психиатром, не имея квалификации

Британка 22 года работала психиатром, не имея квалификации

8 часов назад
Ford назовет "бэби-Бронко" в честь маленького спорткупе

Ford назовет "бэби-Бронко" в честь маленького спорткупе

8 часов назад
Пистолет самого опасного преступника мира украшали бриллианты

Пистолет самого опасного преступника мира украшали бриллианты

8 часов назад
Цымбалюк-Романовскую приговорили к обязательным работам за слежку за Джигарханяном

Цымбалюк-Романовскую приговорили к обязательным работам за слежку за Джигарханяном

9 часов назад
Теннисистка Елена Веснина родила дочь

Теннисистка Елена Веснина родила дочь

9 часов назад
Документалисты спасли пингвинов, нарушив главное правило своей профессии

Документалисты спасли пингвинов, нарушив главное правило своей профессии

9 часов назад
При солнечных вспышках космонавты обкладывают стены МКС пачками влажных салфеток

При солнечных вспышках космонавты обкладывают стены МКС пачками влажных салфеток

10 часов назад
Астрономы нашли потерянную сестру Солнца

Астрономы нашли потерянную сестру Солнца

10 часов назад
ПФР наказал сотрудника, пригласившего умершую пенсионерку за пособием на похороны

ПФР наказал сотрудника, пригласившего умершую пенсионерку за пособием на похороны

10 часов назад
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

11 часов назад
5 простых упражнений со степ-платформой

5 простых упражнений со степ-платформой

12 часов назад
Что такое теория разумного потребления в моде и как ей следовать

Что такое теория разумного потребления в моде и как ей следовать

12 часов назад
Сон убивает Лену: спасите девочку от смертельного кошмара

Сон убивает Лену: спасите девочку от смертельного кошмара

15 часов назад
В Галактике нашли "космического змея", готового устроить самый мощный взрыв во Вселенной

В Галактике нашли "космического змея", готового устроить самый мощный взрыв во Вселенной

15 часов назад
Миклухо-Маклай по требованию "Фейсбука" прикрыл обнаженную грудь листиком

Миклухо-Маклай по требованию "Фейсбука" прикрыл обнаженную грудь листиком

16 часов назад
У Печкина из "Простоквашина" появится возлюбленная

У Печкина из "Простоквашина" появится возлюбленная

17 часов назад