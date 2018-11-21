В Кентукки арестован мужчина с целым арсеналом боевого оружия

В городе Спрингфилд (США, штат Кентукки) арестован мужчина с целым арсеналом готового к бою огнестрельного оружия.

Двое сотрудников фабрики LB Manufacturing заметили подозрительного человека и позвонили в полицию. Двое правоохранителей прибыли по вызову. Они заметили в автофургоне, припаркованном напротив здания, мужчину с пистолетом. Преступник направил оружие на полицейского, однако был обезврежен и закован в наручники. У него оказались еще два пистолета, а в машине лежали карабин и полуавтоматическая винтовка AR-15 – все заряженное и готовое к бою.

Полиция считает, что предотвратила массовую стрельбу, передает ТАСС. Имя преступника – Мэттью Смит, ему 37 лет. Он помещен в изолятор округа Мэрион.