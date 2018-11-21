Футболисты сборной Аргентины вновь обыграли мексиканцев в товарищеском матче

Сборная Аргентины провела товарищескую встречу с командой Мексики. На своем поле аргентинцы одержали победу со счетом 2:0, забив по мячу в каждом из таймов. Мексиканцы же так и не смогли пробить вратаря соперника Херонимо Рульи.

"Бело-небесно-голубые" вышли вперед уже на 3-й минуте матча. Автором первого гола аргентинской сборной стал Мауро Икарди. Следующее взятие ворот произошло под занавес встречи, когда Пауло Дибала отправил мяч мимо Хосе Короны.

Напомним, что 17 ноября эти соперники уже встречались между собой. Та игра также закончилась победой "бело-небесно-голубых" со счетом 2:0.

В других встречах дня футболисты Чили дома разгромили представителей Гондураса – 4:1, а Коста-Рика на выезде оказалась сильнее Перу – 3:2.