Россия даст комплексный ответ на сложившуюся в ОЗХО ситуацию

Москва подготовит комплексный ответ на сложившуюся ситуацию в Организации по запрещению химического оружия. Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил глава российской делегации Георгий Каламанов. Он выразил сомнения, что представители нашей страны или ОДКБ войдут в состав нового атрибутивного механизма ОЗХО.

В свою очередь, постпред России при ООН Александр Шульгин подчеркнул, что принятые но конференции решения стали продуктом масштабной кампании по дезинформации, развернутой США и их партнерами, сообщает телеканал "Россия 24".