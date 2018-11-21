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21 ноября 201807:44

Стартовал третий день учений "Индра-2018"

Сегодня на индийском полигоне Бабина - третий день учений "Индра-2018". Военным России и Индии предстоит в ближайшее время провести активную фазу маневров с применением бронетехники.

Военные уже провели рекогносцировку местности. Они оценили возможности полигона и уточнили задачи, которые надо будет выполнить, передает телеканал "Россия 24". Танки и боевые машины пехоты предоставила принимающая сторона. Российские командиры лично осмотрели машины и проверили их готовность к бою.

"Сегодня наши военнослужащие принимают технику вооружения в индийских подразделениях - БМП-2 и Т-90. У нас запланирован обмен опытом по стрельбе из стрелкового оружия. Наши военные будут стрелять из оружия индийской армии, военные Индии будут стрелять из российского оружия. Я думаю, что сегодняшний день понравится всем, и это еще больше сблизит наши вооруженные силы", - рассказал командующий 5 общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков.

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