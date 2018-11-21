В Афганистане объявлен траур по жертвам теракта

В Афганистане объявлен день траура по погибшим во время взрыва во дворце бракосочетания. Теракт произошел в Кабуле 20 ноября, напоминает телеканал "Россия 24". Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время религиозных торжеств. Погибли 55 человек, пострадали около 70.

Теракт осудил совет безопасности ООН и генсек организации Антониу Гутерриш. Он отметил, что атаки на мирных жителей — это нарушения международного права.