Пять лет назад на Украине начались протесты, переросшие в Евромайдан

Пять лет назад на Украине начались массовые акции сторонников евроинтеграции. Люди были недовольны решением властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Именно эти протесты в центре Киева оказались началом так называемого Евромайдана, напоминает телеканал "Россия 24".

Вскоре люди стали требовать отставки правительства и президента. Мирные акции переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения с милицией, а в феврале 2014 года произошел госпереворот.

В Крыму и на востоке Украины не признали организаторов Евромайдана в качестве новых властей страны. Полуостров вошел в состав России, а в Донбассе возникли самопровозглашенные республики.