Турция может потребовать расследования убийства Хашогги под эгидой ООН

Анкара может запросить расследование убийства Джамаля Хашогги под эгидой ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что Анкара не удовлетворена текущем уровнем сотрудничества с Эр-Риядом по данному вопросу.

По словам Чавушоглу, правда о том, кто подготовил убийство репортера, должна быть обнародована, передает телеканал "Россия 24".

Глава турецкого МИДа в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео передал Вашингтону последние данные по расследованию убийства Хашогги.

"Мы обменялись с американской стороной информацией о ходе расследования. Процесс должен продолжаться. Турция получит ответы на все вопросы: в частности, кто стоит за убийством и кто был координатором. Личности этих людей должны быть установлены и обнародованы. Если уровень сотрудничества с Саудовской Аравией по этому делу останется на прежнем уровне, нам придется запросить международное расследование", — подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа определиться с позицией относительно причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Politico.

"Мы требуем, чтобы вы в своем ответе указали, несет ли наследный принц Мухаммед бен Сальман ответственность за убийство Хашогги. Мы ожидаем получить ваш ответ в течение 120 дней с момента нашего первоначального запроса", — говорится в тексте. Первый запрос сенаторов Трампу был направлен 10 октября.

Ранее американский лидер не исключил, что саудовский наследный принц мог быть в курсе убийства. Также СМИ передавали, что, по мнению специалистов ЦРУ, приказ об убийстве журналиста мог отдать Аль Сауд.