Спецназ Центрального военного округа покорил высокогорный хребет в Туве

Солдаты Центрального военного округа впервые покорили высокогорный хребет Цаган-Шибету на юго-западе Тувы. Группа преодолела маршрут протяженностью 26 километров, совершив восхождение на гору высотой более 3500 метров. Все осложнялось 40-градусными морозами и ураганным ветром.

В состав группы вошли наиболее подготовленные военнослужащие войск спецназа, которые прошли обучение в центрах Министерства обороны.

Теперь продолженный маршрут будут использовать для повышения уровня горной подготовки личного состава, а также для спортивных мероприятий, передает телеканал "Россия 24".