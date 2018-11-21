Спецслужбы США завербовали тысячи агентов для слежки за караваном мигрантов

Спецслужбы США завербовали 4 тысячи агентов, преимущественно выходцев из Гондураса, для слежки за караваном мигрантов, который приближается к границе со стороны Мексики. Агенты передают данные с помощью одного из популярных мессенджеров. Сколько денег всего было потрачено на операцию и как оплачиваются услуги агентов, не сообщается.

Ранее секретарь по внутренней безопасности США Кирстен Нильсен посетила КПП на границе США и Мексики. По ее данным, в составе приближающегося каравана мигрантов может быть по меньшей мере 500 преступников. "Многие из тех, кто направляется к нашей южной границе — экономические мигранты, другие хотят воссоединиться со своими семьями, которые уже живут в США, — приводит слова Нильсен телеканал "Россия 24". — Проблема в том, что ни то, ни другое по американским законам не является основанием для предоставления убежища".