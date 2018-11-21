Операция по спасению людей в пылающем Малибу попала на видео

Кадры уникальной операции спасения в охваченном огнем Малибу опубликовала пожарная служба США.

Спасательный вертолет приблизился к группе жителей, окруженных пламенем. Чтобы приземлиться, пожарным пришлось разработать целую операцию: топливо в вертолете было на исходе, возможность заправиться в ближайшее время отсутствовала.

Завершилось все благополучно - спасателям удалось эвакуировать людей, передает телеканал "Россия 24".

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько недель. Погибли почти 60 человек.