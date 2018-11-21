На Камчатку движутся 9-метровые волны, объявлено штормовое предупреждение

К побережью Камчатки движутся 9-метровые волны, в зону воздействия попадают акватории Алеутского и Усть-Камчатского районов. Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют, что шторм продолжится до конца суток 22 ноября, передает ТАСС. Судоходным компаниям предписано принять меры повышенной предосторожности.