Сборная России попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

После окончания группового этапа Лиги наций стало известно, что сборная России по футболу оказалась во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Россияне попали туда вместе с Австрией, Боснией, Германией, Данией, Исландией, Украиной, Уэльсом, Чехией и Швецией.

В первой корзине оказались Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Болгария, Израиль, Ирландия, Норвегия, Северная Ирландия, Сербия, Словакия, Турция, Финляндия и Шотландия попали в третью корзину.

Корзина 4: Албания, Венгрия, Греция, Грузия, Кипр, Литва, Румыния, Словения, Черногория, Эстония.

Корзина 5: Азербайджан, Армения, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдавия, Фарерские острова.

Корзина 6: Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино.

Напомним, что жеребьевка отбора к Евро-2020 пройдет 2 декабря в Дублине.