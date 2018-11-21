В Кашире полностью восстановлено теплоснабжение после аварии на ГРЭС

В Кашире полностью восстановлено теплоснабжение. Ранее сообщалось, что 20 ноября на Каширской ГРЭС произошла авария, из-за которой был отключен магистральный трубопровод. Его диаметр – 500 миллиметров, передает ТАСС. Причина аварии – повреждение прямого трубопровода на улице Металлистов.

В результате 155 жилых многоквартирных домов, то есть порядка 15 тысяч жителей, остались без отопления. От теплоснабжения были отключены также 10 социальных объектов. Полное восстановление теплоснабжения произошло в шесть утра по времени Москвы.