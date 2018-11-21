Тренер сборной Швеции: в матче с Россией во многом играли от соперника

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон остался доволен результатом и игрой своей команды в матче против России. Он заявил, что эта победа придаст уверенности его футболистам в будущем.

"Во многом играли от соперника, отсекали их нападающих. Нам иногда сложно играть с командами, которые высоко поднимают защитников и прессингуют. Сегодня мы показали, что мы команда, которая может играть не только в контратаку", — цитирует шведского тренера Sports.ru.

"Мы выиграли группу, я доволен. При жеребьевке в квалификации Евро мы будем во второй корзине. Если мы не пройдем на Евро, что будет очень грустно, у нас будет еще один шанс, плюс дальше мы будем играть в дивизионе А", — добавил Андерссон.

Сборная Швеции в заключительном матче группового этапа Лиги наций обыграла российскую команду со счетом 2:0 и вышла в элитный дивизион турнира.