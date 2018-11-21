Фанаты "Спартака" потребовали у Федуна продать Глушакова

Во вторник, 20 ноября, в Москве состоялась встреча владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна и вице-президента "красно-белых" Наиля Измайлова с представителями фан-движений столичной команды.

Разговор продолжался более часа, отмечает "Спорт-экспресс". Болельщики потребовали у руководства "Спартака" избавиться от полузащитника команды Дениса Глушакова, который ранее был возвращен в состав команды после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры.

Болельщики выразили недовольство уходом итальянца. Кроме того, они выразили претензии к работе менеджмента и посетовали на ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.