21 ноября 201808:55
Фанаты "Спартака" потребовали у Федуна продать Глушакова
Во вторник, 20 ноября, в Москве состоялась встреча владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна и вице-президента "красно-белых" Наиля Измайлова с представителями фан-движений столичной команды.
Разговор продолжался более часа, отмечает "Спорт-экспресс". Болельщики потребовали у руководства "Спартака" избавиться от полузащитника команды Дениса Глушакова, который ранее был возвращен в состав команды после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры.
Болельщики выразили недовольство уходом итальянца. Кроме того, они выразили претензии к работе менеджмента и посетовали на ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.
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