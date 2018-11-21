Попал под "Боинг": названо имя дебошира, раздавленного самолетом

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево проанализировали данные с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что гражданин Армении, погибший в Шереметьево, проник на летное поле во время посадки в автобус на рейс в Ереван, передает "Интерфакс".

Личность погибшего установлена, им оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Йепремян.

После регистрации на рейс, пройдя на посадку на рейс Москва-Ереван, мужчина спустился к перронному автобусу, но садиться в него не стал, а быстрым шагом направился в сторону взлетно-посадочной полосы.

В транзитной зоне аэропорта до выхода на посадку его сопровождали полицейские, которые должны были убедиться, что он прошел процедуру посадки в терминале и вышел к автобусу.

Ранее на рейсе из Мадрида гражданин Йепремян устроил дебош. После посадки самолета нарушителя задержали полицейские.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Наталья Федорова, по предварительным данным, около 20:00 при взлете самолета Boeing-737, выполняющего рейс "Шереметьево-Афины" 25-летний мужчина был смертельно травмирован одной из стоек шасси.

Boeing-737 приземлился в Афинах в 22:50 (GMT+2) с поврежденным фюзеляжем. На внешних элементах фюзеляжа при осмотре обнаружены биологические следы и повреждения.

По данным пресс-службы воздушной гавани, авиатехники и полицейские зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия. Вынесено решение о временной приостановке полетов данного лайнера.