В Новой Москве грабители в форме полицейских похитили сигарет на 9 миллионов

Склад сигарет в поселке Курилово (Новая Москва) подвергся нападению грабителей, переодетых в форму полицейских.

Представившись работнику склада правоохранителями, злоумышленники сообщили, что им необходимо провести проверку, сообщает ТАСС/. Усыпив бдительность сотрудника, преступники связали его, набрали сигарет на 9 миллионов рублей и скрылись.

Владелица склада пожаловалась на огромную утрату в полицию. Переодетые полицейские, видимо, так возмутили настоящих, что один из грабителей был задержан по горячим следам. Причем оказалось, что он уже продал свою часть награбленного. Второго — ищут. Предстоит также выяснить, где воришки раздобыли форму. Пока же правоохранители возбудили дело по статье "Грабеж".