НХЛ. "Эдмонтон" одержал победу в первом матче под руководством Хичкока

Очередной игровой день Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ограничился одним матчем. "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду в овертайме проиграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 3:4.

Одну из шайб в составе победителей забросил Коннор Макдэвид, для которого этот гол стал сотым в карьере.

Эта игра стала первой для "Эдмонтона" под руководством 66-летнего Кена Хичкока, который в день матча на посту главного тренера команды сменил Тодда Маклеллана.