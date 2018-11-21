В Зарайском кремле нашли череп мамонта с кладом внутри

В Подмосковье археологов ждала необычная находка. Они наткнулись на насыщенный культурный слой возрастом не менее 20 тысяч лет на территории Зарайского кремля. Стоянку древнего человека на этом месте обнаружили еще в 2016 году.

При раскопках возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен было обнаружено жилище первобытного человека, а в нем кости и череп мамонта, сообщает ТАСС. При этом череп преподнес ученым сюрприз – в нем внутри был спрятан клад. А именно — кремневые изделия и заготовки для орудий.

Натолкнуться на жилище первобытного человека – редкость. Последняя такая находка археологов была в 2005 году. Зарайскую стоянку обнаружили в 2016 году при проведении земляных работ по обустройству архитектурной подсветки в государственном музее-заповеднике "Зарайский кремль".

В 2018 году в ходе раскопок специалисты обнаружили крупные кости мамонта, зубы, бивни и целые челюсти. Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Лева рассказал, что археологи нашли заполненный пережженными костями животных очаг, пятна угля и красной краски (охры) на всей площади раскопок, где жили древние люди.