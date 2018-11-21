Погнали Гона: перед арестом топ-менеджер планировал слить Nissan и Renault

Арест стал полной неожиданностью для экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона. Он прилетел в Токио 19 ноября, чтобы встретиться с губернатором японской столицы. В аэропорту топ-менеджера уже ждали представители японской прокуратуры.

Карлос Гон планировал слияние компаний Renault и Nissan, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публикацию в Financial Times. После задержания Nissan объявил, что Гон будет уволен. При этом управленцы японской компании заявили о негативных последствиях 19-летнего "режима Гона". Арест Гона обвалил акции двух компаний.

Совет директоров японского автопроизводителя был против сделки слияния и искал способы ее заблокировать, написала Financial Times. Арест Гона – серьезный аргумент, препятствующий слиянию компаний.

Карлоса Гона обвиняют в нецелевом расходовании средств Nissan, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров вознаграждения самого Гона, а также в нарушении требований к обязательной отчетности. Прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью Гона в Ливане и Бразилии, приобретенной на деньги Nissan.

Карлос Гон был недоволен результатами японской группы Nissan. Прибыль и рентабельность компании снизились из-за ослабления роста в США и Китае. Репутация Nissan пострадала из-за скандалов с нарушениями контроля качества и фальсификацией данных об экономии топлива.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний. Позднее к этим двум добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, а Renault принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

Доля Nissan в Renault не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера. Париж настаивал на большем сближении автоконцернов, чтобы сохранить альянс после ухода Гона. Гон собирался уходить в 2022 году. Но Япония возражала против объединения компаний.

Совет директоров Nissan намерен жестко бороться с любой реорганизацией, которая закрепит статус Nissan как компании второго эшелона. Японская компания также считала бизнес Renault более слабым. Она опасалась предоставлять французской компании доступ к своим запасам ликвидности, составлявшим 10,7 миллиарда долларов на конец первого финансового полугодия.

Споры Карлоса Гона и сменившего его в качестве CEO Nissan Хирото Саикавы по поводу слияния компаний обострились с 2017 года.

Временно исполняющим обязанности CEO вместо Карлоса Гона Renault назначила 20 ноября операционного директора Тьерри Боллоре.