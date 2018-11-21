Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

В среду в Дубае в результате голосования избран новый президент Интерпола. Им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации.

На этот пост также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы президента Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Мэн Хунвэй. В конце сентября он исчез, после чего оказался в Китае, где проходит по делу о коррупции.

Исполняющим обязанности президента Международной уголовной полиции стал Ким Чон Ян, ранее занимавший должность старшего вице-президента организации.