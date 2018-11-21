Полиция проводит обыски у фанатов "Спартака"

Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов. Причиной является драка с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.

Напомним, главное столичное дерби состоялось 23 сентября и завершилось вничью со счетом 1:1. Как сообщает телеграм-канал Mash, обыски проходят по 30 адресам. Планируются массовые задержания. Одним из первых полиция забрала одного из лидеров группировки "Гладиаторы" Дениса Аринушкина.

Отметим, что непосредственно перед матчем состоялась другая драка, которая лилась несколько минут и прекратилась с появлением сотрудников ОМОН. Участники потасовки отделались ушибами и синяками.