Юрий Жданов: кто станет президентом Интерпола
"Надо прекратить политическую истерию. Никакой проблемы и межпланетарной интриги не существует", — так в прямом эфире программы "60 минут" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов отреагировал на истерию Запада вокруг кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на выборах главы Интерпола.
Угрозу ряда государств выйти из Интерпола, если Прокопчук будет избран, Жданов прокомментировал: "Я думаю, это из рубрики: отморожу уши назло маме. Не более того. Никто не собирается делать никаких резких шагов, кроме заявлений политиков, которые пытаются превратить это в арену ненужной борьбы".
Юрий Жданов отметил, что существует обычная процедура выборов, в которой участвуют 192 государства. 21 ноября будет определено, кто станет президентом этой авторитетной международной организации, подчеркнул он.
Генерал подчеркнул, что Прокопчук, являясь профессионалом, зарекомендовал себя как в России, так и в Интерполе: несколько лет назад он стал заместителем генерального секретаря, и должность президента ему не только по плечу, он способен развивать эту организацию в рамках проекта "Полиция будущего". Сейчас о нем говорят и в нашей полицейской ассоциации, и в рамках международных связей ООН, Интерпола, Совета Европы, ЮНЕСКО. Избрание Прокопчука даст новый импульс в развитии этой международной организации.
Жданов напомнил, что международная преступность порой организована намного лучше, чем действующие правоохранительные органы.
"Надо не мешать профессионально определяться с выбором главы Интерпола и делать все, для того чтобы противостоять новым вызовам и угрозам в области кибербезопасности, терроризма и новых видов преступлений, которые рождает сама жизнь", — заключил Жданов.
Александр Прокопчук занимал должность начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Он является вице-президентом Интерпола с 10 ноября 2016 года по настоящий момент. Выборы президента Интерпола пройдут в Дубае 21 ноября.
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