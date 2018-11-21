Вологодские полицейские спасли провалившегося под лед мальчика

Юный житель Вологодской области едва не утонул, отправившись исследовать недавно установившийся лед на речке. От гибели его спасли проходившие мимо полицейские, один из которых погрузился в холодную воду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вызволение самих спасателей сняли на видео.

Инцидент произошел в селе Устье, через которое протекает река Кубена — именно прочность вставшего на ней льда и проверял 12-летний школьник. От берега ему удалось отойти почти на 100 метров, но тут прозрачный "пол" не выдержал и проломился. Самостоятельно выбраться мальчик не смог и быстро терял силы в холодной воде.

На помощь ему пришли участковый Алексей Шестериков, дознаватель Сергей Святов и водитель Николай Спиридонов — они взяли лодку и потащили ее в сторону полыньи. Когда лед начал ломаться, полицейские принялись грести. Добравшись до ребенка, Шестериков спрыгнул в воду, чтобы поддержать школьника.

Спустя несколько минут к месту подошла вторая лодка, на которой переодетого в сухую одежду исследователя доставили на берег. Серьезных травм, как показало медицинское обследование, он не получил.