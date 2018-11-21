Опубликованы переговоры диспетчера и пилота самолета, сбившего человека в Шереметьево

Авиалайнер Boeing 737 компании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 2112 из Москвы в Афины, вечером 20 ноября сбил человека, оказавшего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. В Сети опубликована запись переговоров пилота и диспетчера.

Экипаж самолета доложил на землю о проведении необходимых проверочных мероприятий и сообщил об отсутствии отказов в работе систем воздушного судна.

"Думаю, что "заяц" там не мог нанести повреждений каких-либо, продолжаем полет", — отчитался летчик.

Напомним, что в минувший вторник 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, следовавший из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве, устроил дебош в самолете.

В Шереметьево его встретили сотрудники правоохранительных органов, сопровождавшие мужчину до посадки на самолет в Армению.

Как сообщалось ранее, Епремян благополучно зарегистрировался на рейс, прошел процедуру посадки в терминале и вышел к автобусу, на котором должен был проследовать к воздушному судну.

Однако он не стал в него садиться, а быстрым шагом направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где и получил смертельные травмы после того, как его сбил стойкой шасси взлетающий Boeing.

Самолет "Аэрофлота" благополучно приземлился в аэропорту назначения. В ходе осмотра на стойках были найдены "следы биологического происхождения", а на фюзеляже – "обнаружены отверстия".

Самолет, участвовавший в инциденте, временно отстранен от полетов.

По факту произошедшего проводится проверка.