Появились кадры с места фатального столкновения рейсового автобуса и легковушки в Крыму

Утром в среду, 21 ноября, на трассе Саки – Симферополь в Крыму столкнулись рейсовый автобус MAN и легковой автомобиль Volkswagen, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительной информации, легковушка врезалась в поворачивавший автобус в салоне которого находилось три десятка человек.

В результате инцидента погиб водитель Volkswagen и пострадали шесть человек, в том числе – один пассажир автобуса.

Спасателям пришлось извлекать одного из пострадавших из искореженного салона легкового автомобиля при помощи специальных инструментов.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.