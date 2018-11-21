Олень разгромил рабочее место секретаря техасской компании

Дикий олень нанес визит в офис компании Century 21 Judge Fite в штате Техас, причем в помещение он попал через окно, а затем тут же устремился к выходу. Необычного посетителя сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел утром 8 ноября в городе Мак-Кинни, и запомнился он больше всего секретарю фирмы, поскольку за несколько секунд до появления животного она покинула рабочее место и тем самым избежала серьезных травм.

На кадрах видно, как разбивший стекло олень врезается головой в стол, после чего отбегает в сторону, явно потерявшись в пространстве. Сориентировавшись, он устремился к двери, которую, к его чести, не стал ломать, а просто открыл рогами.

"По счастью, никто не пострадал, но это был незабываемый опыт", — признали сотрудники техасской компании.

Посещало ли в тот день парнокопытное другие офисы в округе Коллин, остается неизвестным.