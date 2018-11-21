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21 ноября 201812:43

Артем Дзюба: в отборе на Евро-2020 хочу сыграть с Гибралтаром

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о том, кого бы хотел видеть в соперниках российской команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года.

Дзюба заявил, что не любит рассуждать о том, "кто попадется". Однако одну команду все-таки выделил.

"Я хотел бы, чтобы попал Гибралтар! Вот это прям моя команда! Жду ее". С долей привычного юмора заявил Дзюба, которого цитирует "Спорт-экспресс".

Напомним, что сборная России во время жеребьевки отборочного турнира будет во второй корзине.

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