Приседай и отжимайся! В стройфирме для топ-менеджеров придумали необычное наказание

В крупнейшей строительной компании в Казахстане ввели необычную практику наказаний для опоздавших на совещание топ-менеджеров.

Фото и видео этого процесса опубликовал в Интернете управляющий директор этой компании. На кадрах видно, что отжиматься начальникам приходится перед полным залом подчиненных.

Опоздавшим женщинам же сделали послабление: им нужно приседать.

В руководстве стройхолдинга считают подобную практику вполне нормальной и даже полезной.

Однако не все интернет-пользователи с этим согласны: многие считают, что это нарушение трудового законодательства.

Более того: подобные упражнения для неподготовленного человека могут быть с риском для здоровья.

В компании позже заверили, что подобные наказания были введены с согласия топ-менеджеров и призваны разрядить официальную обстановку, передает "Россия 24".