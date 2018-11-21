Мбаппе получил травму плеча в товарищеском матче против Уругвая

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил повреждение в товарищеском матче против команды Уругвая.

Встреча прошла во вторник, 20 ноября, и завершилась победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте с пенальти забил Оливье Жиру.

На 36-й минуте матча Мбаппе вышел один на один с вратарем соперника, столкнулся с ним и неудачно упал на плечо. После этого форвард был заменен.

"Он почувствовал боль в плече после падения, — сказал после игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, которого цитирует Sportbox.ru. — В среду утром он пройдет медицинское обследование. Но определенных поводов беспокоиться нет. У него был болевой шок, но не думаю, что речь идет о каком-то смещении или разрыве".

Примечательно, что во вторник травму получил другой нападающий "ПСЖ" – бразилец Неймар.