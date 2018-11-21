Глава Кузбасса устроил разнос депутату-коммунисту из-за водолазки

Во время выступления с бюджетным посланием губернатор Кузбасса сделал публичный выговор депутату-коммунисту, который был водолазке.

Сергей Цивилев обратил внимание на то, что на такие серьезные мероприятия необходимо приходить в хорошем костюме, галстуке и обязательно со значком.

После этого выговора глава Кузбасса пообещал, что поднимет вопросы дресс-кода на высоком уровне, передает "Россия 24".