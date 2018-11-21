21 ноября 201813:03
"Сумасшедшая погода": очевидцы сняли на видео торнадо диаметром несколько сотен метров
В Новой Зеландии над сельскохозяйственными угодьями к северу от города Ашбертон пронесся крупный торнадо диаметром несколько сотен метров.
Местные жители, Алеша и Ричард Плев, ехали на своем автомобиле и попали под сильный град. Несколькими минутами позже небо прояснилось, а затем они увидели увидели воздушную воронку, проходившую по фермерским полям.
"Сумасшедшая погода" — прокомментировала Алеша Плев и выложила в социальной сети видео, которое удалось ей снять.
Торнадо прошел в стороне от людских поселений, уничтожив посаженные фермерами растения. О пострадавших не сообщается.
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