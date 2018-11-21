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21 ноября 201815:12 Максим Опарин

Жители 1-й Хуторской улицы в столице уже полгода живут в окружении окопов

Сразу несколько улиц в Савеловском районе оказались изуродованы траншеями. Рабочие проложили их еще весной и бросили. Хлипкие ограждения — слабая страховка для пешеходов, к тому же повсюду разбросаны доски с торчащими гвоздями. Почему жители района вынуждены все это терпеть?

- Вот такой тропиночкой крадемся мимо всех этих заграждений, а здесь все равно приходится выходить на проезжую часть.

1-я Хуторская вот уже полгода напоминает поле боя. Улица разрезана пополам глубокой траншей, которая заняла весь тротуар. Чтобы не рухнуть в окоп, пешеходы выходят на проезжую часть.

- Опасно, естественно, потому что машины едут, идешь буквально по кромке дороги, тротуар отсутствует.

Детская библиотека и поликлиника окружены рвом, который дети с родителями вынуждены ежедневно форсировать.

- В общем, поход в поликлинику у нас — бег с препятствиями.

Окоп, как и положено по законам военного времени, укреплен импровизированными противопехотными "ежами". Кругом валяются доски с гвоздями, ребенок может наступить в любой момент — тем более, что доступ сюда открыт. И в таком состоянии 1-я Хуторская улица находится с апреля этого года.

- Осторожнее, не упадите, здесь все падает туда, это так называемая отмостка, она отошла от дома.

Последние четыре месяца в окопах — тишина. "Выжидательную тактику выбрали", — горько шутят в районе.

"У меня отношение, как к варварам, которые пришли и разрыли район, уничтожили кучу деревьев, создали массу неудобств для всех жителей!" — возмущена Наталья Петрухина.

Траншею вырыли по заказу Московской электросетевой компании — должны были заменить кабель. Работы вроде как начались, но быстро встали. Генподрядчик во всем винит непосредственного исполнителя.

"Проблема в подрядчиках, руководство приняло решение все-таки подрядчика поменять. Сейчас идет расторжение контракта, нашли, кто вместо них будет все это доделывать в кратчайшие сроки", — рассказал представитель генеральной подрядной организации.

Выяснилось, что подрядчик приступил к работам без разрешения технической инспекции. Его оштрафовали и заставили привести документы в порядок. Из-за этого стройка встала. Но, уверяют энергетики, проблемы уже решены.

"Основные подготовительные работы сейчас ведутся на других участках, где-то в течение недели подготовительные работы будут завершены и приступят к прокладке кабеля", — сообщил заместитель директора по капитальному строительству компании "Московские высоковольтные сети" — филиала ПАО "МОЭСК" Дмитрий Иванов.

Жители района, прошедшие принудительный курс выживания в военно-полевых условиях, к этим обещаниям относятся насторожено.

- Они четыре месяца не могли договориться о том, чтобы три метра трассы прокопать! И эти три метра остановили все работы, по сути, на четыре месяца!

Тем не менее, траншеи на Хуторской уже взяла на контроль управа района. Зарыть окопы там обещают уже к декабрю.

Текст: "Вести-Москва"

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