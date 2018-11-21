Шизофреник-рецидивист превратил московскую квартиру в наркоплантацию

Более 35 кустов конопли и свыше 400 граммов готовой к употреблению марихуаны обнаружили полицейские в квартире 53-летнего москвича, который, как позже выяснилось, уже шесть раз был судим за хранение и продажу наркотиков, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Допрос рецидивиста сняли на видео.

Владельца квартиры в Хибинском проезде заподозрили в продаже марихуаны, хотя сам он уверяет, что выращивал коноплю исключительно для личных нужд — употребляет он последние 30 лет. За эти годы его шесть раз привлекали к уголовной ответственности за производство наркотических средств, а последний срок он получил за кражу. Одна из комнат была переоборудована в теплицу: работала мощная вентиляция, а под фитосветильниками росли 36 кустов конопли и рассада.

Еще одно открытие ждало стражей порядка на балконе, где в сумке хранилось охотничье ружье "Сайга" с патронами.

"Ружье не мое, товарища. Он у меня его оставил, когда был сильно выпивший, пообещав забрать потом. К сожалению, так получилось, что мы потом 20 лет не виделись", — поведал мужчина, признавшись, что он страдает шизофренией.

В ближайшие несколько лет увидеть друга подозреваемому, судя по всему, не суждено, поскольку ему грозит серьезный срок за производство наркотиков. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.