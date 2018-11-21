Перед смертью на взлетной полосе дебошир дал в челюсть известному балетмейстеру

Стали известны подробности скандального поведения на борту самолета из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве 25-летнего гражданина Армении Альберта Епремяна до того, как он погиб на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, попав под шасси взлетавшего самолета.

На рейсе вместе с ним летел 74-летний руководитель труппы "Русский национальный балет" Сергей Радченко. В интервью "Пятому каналу" он рассказал, что этот пассажир вел себя буйно во время всего рейса.

Сначала он пытался затеять драку с одним из мужчин, который сидел позади балетмейстера. Затем авиадебошир "стал пристально смотреть" на самого Радченко и вдруг внезапно дал ему в челюсть.

На вопрос, за что, тот ответил: "Выйдем – узнаешь".

По словам Радченко, после этого хулигана блокировал на сиденье "какой-то здоровый мужик". "Он, по-моему, наркоман", — предположил балетмейстер.

После приземления в Москве с депортированным из Мадрида гражданином Армении беседовали правоохранители, потом он зарегистрировался на рейс в Ереван, пошел на посадку, но в автобус заходить не стал.

Внезапно Епремян побежал к ВПП, где его сбил самолет, вылетавший в Афины. Впоследствии в Сети появилась запись переговоров диспетчеров и пилота лайнера, сбившего человека на ВПП в аэропорту Шереметьево.

По информации некоторых СМИ, погибший пытался зацепиться за шасси.