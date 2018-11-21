"Русский гигант" Валуев признался, что над ним смеялись в школе

"Русский гигант" Николай Валуев рассказал, что в школе над ним смеялись и подтрунивали. Несмотря на внушительные габариты, говорили, что он и мухи не обидит. Уже в шестом классе его рост составлял 196 см, а занятия на коньках пришлось бросить из-за отсутствия нужного размера обуви.

Валуев признается, что его "великанские" параметры связаны с доброкачественной опухолью мозга, которая "давила" на гормон роста. Только при обследовании у эндокринолога он узнал, что это может привести к раннему летальному исходу.

Рассказывая об отце, Валуев вспоминает 1994 год. За несколько дней до поединка он вернулся домой на сборы и по занавешенным зеркалам понял о случившемся горе. Мать Николая не хотела расстраивать сына перед боем новостью о смерти отца.

Своего первого тренера Олега Шалаева Валуев характеризует как человека с непрофессиональным подходом к работе. Николай беспрекословно выполнял все указания и изнурительно тренировался, но в итоге это привело к тому, что его колени "болтались, как разболтанные шарниры".

Про жену Галину говорит, что она создана для семьи и воспитания детей. Их знакомство произошло на вечеринке с шутливого предложения накормить Валуева. Они договорились созвониться на следующий день, но Николай позвонил лишь через сутки. Из-за этого будущая супруга устроила истерику, чем и зацепила спортсмена.

Валуев рассказывает, что на момент начала их отношений он не был богат и слишком известен. "Бешеная копейка с потолка не сыпалась", потому на свой день рождения он мог лишь позволить бутылку советского шампанского и небольшую коробку конфет.

Сейчас с супругой они воспитывают троих детей. Николай смеется, рассказывая, что становился отцом "раз в пятилетку", как настоящий советский человек.

Юмористическая сценка в "Городке" стала отправной точкой в его актерской карьере. Это произошло после того, как в 2007 году Валуев впервые проиграл поединок Чагаеву. Тогда кино и телевидение стали его отдушиной, а спустя несколько лет и вовсе решил уйти из спорта. По его словам, это было связано с состоянием здоровья.

Почему Валуев считает себя чрезвычайно невнимательным, за что ненавидит прием "фэйс-ту-фэйс"? Почему первый тренер Олег Шалаев был против его брака с Галиной, и по какой причине Николая задержали в 1994 году на трое суток?

Об этом и многом другом Николай Валуев рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".