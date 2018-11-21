Эксперты: 22% россиян живут в режиме экономии

Каждый пятый россиянин может позволить себе лишь минимальный набор продуктов. Об этом свидетельствует опрос, который провел Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

По результатам исследования эксперты разделили население России по уровню потребительного благополучия на четыре категории. В первую группу вошли россияне, которые живут в условиях жесткой экономии и на свою зарплату могут купить лишь набор базовых продуктов. Таких оказалось 22 процента. Они находятся в зоне бедности.

Следующая категория относится к зоне потребительского риска. 35,6% опрошенных могут обеспечить себе питание и одежду, но покупка предметов длительного пользования (мебель, компьютер, смартфон, бытовая техника и так далее) вызывает крайние сложности. При этом у них нет перспектив для улучшения своего материального положения.

К зоне возможных изменений отнесены 14,1% респондентов, передает ТАСС. Они могут купить себе еду и одежду, покупка предметов длительного пользования вызывает у них сложности, но они рассчитывают на повышение своего финансового состояния.

В самую благополучную группу — зону потребительского комфорта — вошли 28,3% опрошенных. Они могут купить дорогие вещи и не ожидают снижения уровня жизни.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за чертой бедности в стране живут 20 миллионов человек. По его словам, число бедных снизилось на 1,1 миллиона человек. "Это в первый раз положительная динамика после определенных явлений отрицательных, которые происходили в экономике", — отметил министр. Сейчас министерство готовит спецпрограммы по снижению бедности. Пилотный проект стартует в следующем году в шести регионах.