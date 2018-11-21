Castorama уходит из России

Британская компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет сетью строительных супермаркетов Castorama , заявила об уходе с российского рынка, передает ТАСС.

По словам генерального директора компании Kingfisher Вероник Лори, решение покинуть Россию, Испанию и Португалию связано с желанием эффективнее развиваться на основных рынках, где компания уже занимает лидирующие позиции.

Отмечается, что в 2017-2018 финансовом году убытки компании на российском рынке составили 8 миллионов фунтов стерлингов.

Kingfisher — является одной из крупнейших в Европе компаний, торгующих товарами для дома и ремонта. Всего в 10 странах открыт 1302 розничный магазин.

В Россию Castoramа пришла в 2006 году, в настоящее время в разных городах страны открыт 21 гипермаркет сети.