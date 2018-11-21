Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 ноября 201814:54

Полицейские в США застрелили подозреваемого и собственную служебную собаку. Видео

Youtube/ButteCounty DistrictAttorney

Прокурор округа Бьютт в Калифорнии обнародовал кадры попытки задержания подозреваемого, завершившегося стрельбой с летальным исходом. Инцидент произошел в минувший четверг, 15 ноября, неподалеку от лагеря, куда эвакуируют жителей районов, охваченных мощнейшим калифорнийским пожаром.

 

Как рассказали правоохранители, очевидец сообщил о подозрительном поведении мужчины, находившегося в автомобиле на стоянке около магазина. Полицейский проверил номер транспортного средства и обнаружил, что он числится за 48-летним Джорджем Хендриксом, с лета находившимся в розыске за нарушение правил досрочного освобождения по делу о незаконном хранении оружия и являвшимся подозреваемым в совершении двойного убийства.

Стражи порядка догнали машину с Хендриксом на трассе и долго уговаривали его покинуть транспортное средство и сдаться. В итоге мужчина резко выпрыгнул из авто и вскинул руку в которой был зажат некий металлический предмет.

Несколько патрульных открыли огонь на поражение и подозреваемый получил два ранения, одна из пуль попала в голову. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Кроме того, правоохранители случайно застрелили пса по кличке Бандит из кинологической службы К9, бросившегося задерживать Хендрикса по команде полицейского, а после инцидента патрульные были вынуждены убить питбуля, принадлежавшего покойному и оставшемуся в салоне его автомобиля.

При осмотре места происшествия было установлено, что у убитого мужчины не было огнестрельного оружия, а предмет, принятый полицейскими за пистолет, оказался обрезком стальной трубы. В ходе досмотра в машине нашли несколько складных ножей.

Все участники стрельбы временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, комиссия изучает вопрос о правомерности их действий.

Местные СМИ отмечают, что в 2014 году Джордж Хендрикс попал в поле зрения стражей порядка как человек, который мог совершить убийство семейной пары – 59-летнего мужчины и его 56-летней супруги, застреленных в своем внедорожнике, найденном в нескольких сотнях метров от дома подозреваемого. Отмечается, что он был знаком с убитыми.

Данные, полученные следствием, не позволили однозначно судить о виновности Хендрикса, однако все эти годы расследование продолжалось и уточнение обстоятельств произошедшего наводило правоохранителей на мысль о том, что преступление мог совершить именно он.

В январе 2015 года Хендрикс был задержан в магазине с целым арсеналом оружия – автоматом Калашникова, несколько пистолетов и кинжал. Кроме того, у него изъяли некоторое количество наркотиков.

Мужчина получил срок, однако вскоре досрочно вышел на свободу, но через несколько лет нарушил условия "сделки с законом", что привело к его объявлению в розыск и фатальной встрече с полицейскими в Калифорнии.

Сейчас

15:13

Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

14:00

В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

13:31

По факту гибели человека на ВПП Шереметьева возбуждено дело

12:27

Из-за пожара в подвале в центре Москвы эвакуируют 25-этажку

12:18

Коалиция нанесла удар по Сирии бомбами с белым фосфором. Есть жертвы

12:06

Глава ФНС: переводы с карту на карту налогами облагаться не будут

10:41

Полиция проводит обыски у фанатов "Спартака"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Перед смертью на взлетной полосе дебошир дал в челюсть известному балетмейстеру

Перед смертью на взлетной полосе дебошир дал в челюсть известному балетмейстеру

1 час назад
В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

1 час назад
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп

Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп

56 минут назад
Коалиция нанесла удар по Сирии бомбами с белым фосфором. Есть жертвы

Коалиция нанесла удар по Сирии бомбами с белым фосфором. Есть жертвы

2 часа назад
Глава ФНС: переводы с карты на карту налогами облагаться не будут

Глава ФНС: переводы с карты на карту налогами облагаться не будут

3 часа назад
"Русский гигант" Валуев признался, что над ним смеялись в школе

"Русский гигант" Валуев признался, что над ним смеялись в школе

32 минуты назад
10 государств, кроме США и Великобритании, которые "высасывают" из других стран таланты

10 государств, кроме США и Великобритании, которые "высасывают" из других стран таланты

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

6 часов назад
Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

6 минут назад
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

41 минута назад
Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

12 часов назад
Найден способ расплавить золото при комнатной температуре

Найден способ расплавить золото при комнатной температуре

1 час назад
Стартовал 2-ой этап конкурса "Ты — КиберкOMENтатор"

Стартовал 2-ой этап конкурса "Ты — КиберкOMENтатор"

2 часа назад
Планы на 2019-й: от цифровых двойников до общения дронов

Планы на 2019-й: от цифровых двойников до общения дронов

3 часа назад
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28
Чудом осталась в живых: маленькую девочку уронили под движущийся поезд. Видео

Чудом осталась в живых: маленькую девочку уронили под движущийся поезд. Видео

58 минут назад
УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом

УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом

1 час назад
Труп водителя не смутил посетителей управления ГИБДД Уфы

Труп водителя не смутил посетителей управления ГИБДД Уфы

1 час назад
Глава Кузбасса устроил разнос депутату-коммунисту из-за водолазки

Глава Кузбасса устроил разнос депутату-коммунисту из-за водолазки

1 час назад
Шизофреник-рецидивист превратил московскую квартиру в наркоплантацию

Шизофреник-рецидивист превратил московскую квартиру в наркоплантацию

2 часа назад
"Сумасшедшая погода": очевидцы сняли на видео торнадо диаметром несколько сотен метров

"Сумасшедшая погода": очевидцы сняли на видео торнадо диаметром несколько сотен метров

2 часа назад
Приседай и отжимайся! В стройфирме для топ-менеджеров придумали необычное наказание

Приседай и отжимайся! В стройфирме для топ-менеджеров придумали необычное наказание

2 часа назад
Генпрокуратура займется деятельностью зоопарков и цирков

Генпрокуратура займется деятельностью зоопарков и цирков

2 часа назад
Учительницу из Северодвинска, избивавшую школьников скакалкой, отстранили от работы

Учительницу из Северодвинска, избивавшую школьников скакалкой, отстранили от работы

2 часа назад
Ученые обнаружили клетки мозга в почках

Ученые обнаружили клетки мозга в почках

2 часа назад
Найдены гены, повышающие риск самоубийства

Найдены гены, повышающие риск самоубийства

3 часа назад
Умерла пенсионерка, сын которой жаловался на ампутацию "не той" ноги

Умерла пенсионерка, сын которой жаловался на ампутацию "не той" ноги

3 часа назад
Главе Renault-Nissan грозит до 10 лет тюрьмы

Главе Renault-Nissan грозит до 10 лет тюрьмы

4 часа назад
В Петербурге покупатель автомобиля убил одного продавца и ранил другого

В Петербурге покупатель автомобиля убил одного продавца и ранил другого

4 часа назад
Samsung выпустит смартфон-флагман с 5G и шестью камерами

Samsung выпустит смартфон-флагман с 5G и шестью камерами

4 часа назад
Полиция проводит обыски и задержания фанатов "Спартака"

Полиция проводит обыски и задержания фанатов "Спартака"

4 часа назад
В Зарайском кремле нашли череп мамонта с кладом внутри

В Зарайском кремле нашли череп мамонта с кладом внутри

5 часов назад
В туалете московской квартиры нашли женский скелет

В туалете московской квартиры нашли женский скелет

5 часов назад
Вести.net: российские компании стали вдвое больше продавать через интернет за рубеж

Вести.net: российские компании стали вдвое больше продавать через интернет за рубеж

5 часов назад
В Новой Москве грабители в форме полицейских похитили партию сигарет на 9 миллионов

В Новой Москве грабители в форме полицейских похитили партию сигарет на 9 миллионов

5 часов назад
Де Ниро расстается с женой после 20 лет совместной жизни

Де Ниро расстается с женой после 20 лет совместной жизни

5 часов назад
"Крымский мост": я буду на месте всегда

"Крымский мост": я буду на месте всегда

6 часов назад
Число погибших от пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек

Число погибших от пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек

7 часов назад
Центробанк РФ рассказал о проблемах с банками Китая в связи с санкциями

Центробанк РФ рассказал о проблемах с банками Китая в связи с санкциями

8 часов назад
Спецслужбы США завербовали тысячи агентов для слежки за караваном мигрантов

Спецслужбы США завербовали тысячи агентов для слежки за караваном мигрантов

8 часов назад
В Кашире полностью восстановлено теплоснабжение после аварии на ГРЭС

В Кашире полностью восстановлено теплоснабжение после аварии на ГРЭС

8 часов назад
Пять лет назад на Украине начались протесты, переросшие в Евромайдан

Пять лет назад на Украине начались протесты, переросшие в Евромайдан

8 часов назад
На Камчатку движутся 9-метровые волны, объявлено штормовое предупреждение

На Камчатку движутся 9-метровые волны, объявлено штормовое предупреждение

8 часов назад
Турция может потребовать расследования убийства Хашогги под эгидой ООН

Турция может потребовать расследования убийства Хашогги под эгидой ООН

9 часов назад
Сон убивает Лену: спасите девочку от смертельного кошмара

Сон убивает Лену: спасите девочку от смертельного кошмара

20.11.2018 13:23
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

19.11.2018 14:52