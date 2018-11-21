Полицейские в США застрелили подозреваемого и собственную служебную собаку. Видео

Прокурор округа Бьютт в Калифорнии обнародовал кадры попытки задержания подозреваемого, завершившегося стрельбой с летальным исходом. Инцидент произошел в минувший четверг, 15 ноября, неподалеку от лагеря, куда эвакуируют жителей районов, охваченных мощнейшим калифорнийским пожаром.

Как рассказали правоохранители, очевидец сообщил о подозрительном поведении мужчины, находившегося в автомобиле на стоянке около магазина. Полицейский проверил номер транспортного средства и обнаружил, что он числится за 48-летним Джорджем Хендриксом, с лета находившимся в розыске за нарушение правил досрочного освобождения по делу о незаконном хранении оружия и являвшимся подозреваемым в совершении двойного убийства.

Стражи порядка догнали машину с Хендриксом на трассе и долго уговаривали его покинуть транспортное средство и сдаться. В итоге мужчина резко выпрыгнул из авто и вскинул руку в которой был зажат некий металлический предмет.

Несколько патрульных открыли огонь на поражение и подозреваемый получил два ранения, одна из пуль попала в голову. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Кроме того, правоохранители случайно застрелили пса по кличке Бандит из кинологической службы К9, бросившегося задерживать Хендрикса по команде полицейского, а после инцидента патрульные были вынуждены убить питбуля, принадлежавшего покойному и оставшемуся в салоне его автомобиля.

При осмотре места происшествия было установлено, что у убитого мужчины не было огнестрельного оружия, а предмет, принятый полицейскими за пистолет, оказался обрезком стальной трубы. В ходе досмотра в машине нашли несколько складных ножей.

Все участники стрельбы временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, комиссия изучает вопрос о правомерности их действий.

Местные СМИ отмечают, что в 2014 году Джордж Хендрикс попал в поле зрения стражей порядка как человек, который мог совершить убийство семейной пары – 59-летнего мужчины и его 56-летней супруги, застреленных в своем внедорожнике, найденном в нескольких сотнях метров от дома подозреваемого. Отмечается, что он был знаком с убитыми.

Данные, полученные следствием, не позволили однозначно судить о виновности Хендрикса, однако все эти годы расследование продолжалось и уточнение обстоятельств произошедшего наводило правоохранителей на мысль о том, что преступление мог совершить именно он.

В январе 2015 года Хендрикс был задержан в магазине с целым арсеналом оружия – автоматом Калашникова, несколько пистолетов и кинжал. Кроме того, у него изъяли некоторое количество наркотиков.

Мужчина получил срок, однако вскоре досрочно вышел на свободу, но через несколько лет нарушил условия "сделки с законом", что привело к его объявлению в розыск и фатальной встрече с полицейскими в Калифорнии.