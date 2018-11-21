Ядерные "Воевода" и "Тополь" прослужат до 2020 года
Межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М", "Воевода" и УР-100Н останутся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения России до 2020 года. На продление срока их службы отечественное военное ведомство выделит свыше 900 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС.
Как следует из документов, размещенных на портале госзакупок, военные проводят закрытый аукцион. Его победитель должен будет провести работы по ремонту и поддержанию в боевой готовности ракетных комплексов. Контракт разбит на три части. В 2018 году армия выделяет более 340 миллионов рублей, в 2019 – примерно 246 миллионов и в 2020 году – 344 миллиона рублей. Победителя тендера определят 10 декабря.
"Тополь-М", "Воевода" – это пока основные ракеты отечественных РВСН. Первая относится к подвижным грунтовым комплексам. То есть способна стартовать из любого удобного места. Вторая – сверхмощная ракета с разделяющейся боевой частью. Всего она несет 10 ядерных блоков, мощность каждого — от 500 до 700 килотонн в тротиловом эквиваленте.
УР-100Н – ракета шахтного базирования. Ранее стало известно, что на нее будут ставить гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард". В начале 2000 годов Украина передала России около 30 этих МБР. Они фактически новые и их можно использовать в качестве носителя для нового оружия.
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