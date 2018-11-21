Европа грозит Италии санкциями за плохо переписанный бюджет

Еврокомиссия повторно отклонила проект итальянского бюджета на 2019 год. Проект по соответствию европейским нормам уже попытался доработать Рим. Брюссель пригрозил Риму начать санкционную процедуру против Италии из-за несоответствия нормам ЕС проекта бюджета страны.

Нынешний проект бюджета несет риск для экономики и народа Италии, предупредил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Еврокомиссии Пьер Московиси. Он подчеркнул, что для выхода из ситуации нужны более чем когда-либо диалог и холодный ум. В течение двух недель страны Евросоюза должны выразить свое отношение, согласны ли они с оценкой Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия 23 октября порекомендовала Италии по сравнению с 2018 годом сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП. В представленном проекте итальянского бюджета предусмотрено увеличение дефицита бюджета на 0,8-0,9% для финансирования социальных программ.

Пьер Московиси подчеркнул, что в поправленном проекте бюджета Италии Рим скорректировал лишь некоторые показатели проекта, оставив без изменений бюджетный дефицит.