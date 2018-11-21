Сибирякам на голову свалился розовый фламинго

В Новокузнецке спасена редкая птица – розовый фламинго, который в минувшие выходные в буквальном смысле свалился с неба: упал на дорогу. Горожане подобрали, отогрели и отвезли обессиленную птицу на Станцию юных натуралистов. Елена Буцких, заведующая отделом Станции в прямом эфире программы "60 минут" рассказала, что "этот розовый фламинго – совсем юная птица, почти птенец, который вылупился из яйца в этом году. Специального кольца на нем нет". По ее мнению, птенец вместе со стаей летел в Индию.

Оказывается, такое иногда случается. По словам Елены, в город Новокузнецк розовый фламинго прилетал более ста лет назад – в 1907 году. А на территории Кемеровской области тропическую птицу видели в 2014 году. Нынешний птенец, скорее всего, выбился из сил во время миграции, поэтому и рухнул на землю. "Но все равно – это очень хорошая новость, потому что экзотическая птица спасена и до весны будет обеспечена теплом и питанием", — сказала Елена.

Данный вид фламинго занесен в Красную Книгу. Без разрешения Министерства охраны природы содержать его в неволе нельзя. 20 ноября фламинго был доставлен в Новосибирск, зоопарк которого согласился принять на постой редкую птицу. Специалисты осмотрели фламинго, который станет по-настоящему розовым только к трем годам, и разместили в подготовленном для таких птиц вольере. Весной его выпустят на волю.