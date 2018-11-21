Задержанным фанатам "Спартака" грозит до семи лет тюрьмы

На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве. Им грозит до семь лет лишения свободы.

Напомним, главное столичное дерби состоялось 23 сентября и завершилось вничью со счетом 1:1. Как сообщает телеграм-канал Mash, в среду прошли обыски у лидеров нескольких фанатских движений "красно-белых" и их рядовых членов по 30 адресам. Одним из первых полиция забрала одного из лидеров группировки "Гладиаторы" Дениса Аринушкина.