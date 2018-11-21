Путин: диверсификация оборонной промышленности – ключевая, стратегическая задача

Российские оборонные предприятия должны учиться производить и гражданскую продукцию. Диверсификация, то есть расширение ассортимента, ОПК – это ключевая, стратегическая задача, так как перевооружение отечественной армии скоро закончится, нужно будет как-то использовать освободившиеся производственные мощности, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи.

Вместе с тем, президент отметил, что план перевода военных предприятий на "гражданские рельсы", выполняется пока не до конца. Путин призвал создать систему управления, которая позволит понять, сколько и какую "мирную" продукцию будет выпускать каждый оборонный завод. На какие рынке собирается поставлять свои товары.

Некоторые компании, добавил Путин, значительно увеличили объемы выпуска гражданской продукции. Так, например, госкорпорация "Ростех" к 2020 году планирует довести долю до 29%. А в общем ОПК должен выпускать до 20,7% мирных товаров.

Диверсификация сделает российский оборонно-промышленный комплекс более стабильным и устойчивым к валютным колебаниям.