В Польше прошел крупнейший фестиваль российского кино

Подведены итоги крупнейшего в мире фестиваля российского кино "Спутник над Польшей". Десять дней, показавшие все, что произошло в кинематографе России за последние два года, пролетели стремительно.

Из 18 конкурсных фильмов, привезенных в Варшаву, поляки назвали лучшим и удостоили Гран-при "Сердце мира" Натальи Мещаниновой "за ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания". Второй приз у "Царь-птицы" Эдуарда Новикова "за картину, которая доказывает, что можно и нужно думать о фильмах, как о произведениях искусства". Третий отдан "Глубоким рекам" Владимира Битокова "за болезненный, завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы".

Из документалистики жюри потряс "рассказ, в котором судьба художника отражается в бурной истории СССР" — "Оскар" Александра Смолянского и Евгения Цымбала. "За креативную переработку архивных материалов и выдвижение на первый план судьбы простого немецкого солдата" отметили "Восточный фронт" Андрея Осипова, а за "профессиональное отображение красоты российской природы" награду получили "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина.

"Последний богатырь" Дмитрия Дьяченки покорил маленьких зрителей. К слову, детям в рамках фестиваля "Спутник над Польшей" не только кино показывали, но и устраивали концерты, спектакли, проводили анимационные мастер-классы, где можно было нарисовать Чебурашку и других мультяшек. Детей в кинозалы на "Простоквашино", "Малыша и Карлсона" приводили родители, полюбившие навсегда героев "Союзмультфильма" в своем еще социалистическом детстве. Школьники приезжали целыми классами и не только из Варшавы. Учителя после киносеансов подходили к организаторам, благодарили и предлагали добавить тематических — исторических — показов, чтобы через кино подростки побольше узнавали о России. Залы часто оказывались переполненными, о чем не преминули рассказать польское "Радио — детям" и телевидение: "В этом году гораздо больше зрителей. Никогда еще российское кино не вызывало такой интерес".

- Ох! — без сил опускается в кресло Малгожата Скульска, основатель и директор фестиваля. — С 6 часов на ногах, с утра давала интервью. Наверное, уже тридцатое по счету. Даже не знаю, сможем ли провести следующий фестиваль.

- Как?!

- Сложно стало привозить российское кино. Ищу партнера с российской стороны. Мы благодарны вашему Минкульту за поддержку, но она раз в год (билеты, частичная оплата лицензий), а работать надо круглогодично: смотреть фильмы, отбирать, готовить спецпоказы, ретроспективы, программу с участием российских музыкантов, детские киносеансы. Наша небольшая команда в дни фестиваля разве что не ночует на работе. Всегда было непросто, но этот год — самый трудный. А ведь наш "Спутник" — лучшая реклама всего российского. Другого подобного мероприятия в Польше нет. Я писала президенту России, писала в "Газпром", "Норникель". Никто не ответил.

Несмотря на невероятные финансовые сложности, очень скоро новейшие российские фильмы — художественные, документальные, анимационные — отправятся по польским городам и весям, среди которых Краков, Познань, Блесток, Ольштын. Чтобы, как сказала Малгожата Шляговска-Скульска, "остались у зрителей слезы на щеках, улыбка, а иногда и надежда на лучшее завтра". И это не словесные красивости: Малгожата настаивает, что российское кино не хуже Голливуда, а часто — лучше, вот только возможность его увидеть есть не у всех". И устраняет эту несправедливость.

"Спутник" — фестиваль с очень русским названием, не требующим перевода, пролетает на Польшей уже двенадцатый год, показывая много российского кино — гораздо больше, чем можно увидеть в самой России. И чтобы он не сошел с орбиты, его необходимо поддержать.