По отношению к Саудовской Аравии Трамп ведет себя как бизнесмен

Турецкие СМИ опубликовали стенограмму последних минут жизни саудовского журналиста Джамаля Хашогги. При этом в Вашингтоне заявили — даже если в Эр-Рияде знали заранее об убийстве репортера — разрыва отношений не последует.

Позиция президента США обозначена довольно четко — разрыва отношений с Саудовской Аравией не будет. Не будет ни высылки дипломатов, ни введения санкций. Уж слишком много связывает партнеров.

Прежде всего, это соглашение о поставках американского вооружения Эр-Рияду на 110 миллиардов долларов. Трамп давит на то, что сотрудничество с саудовцами помогло создать сотни тысяч рабочих мест в стране. И отказываться от такой золотой жилы — шаг отнюдь недальновидный.

"Если мы разорвем связи с Саудовской Аравией, цены на бензин у нас взлетят выше крыши. Я же их сдерживал. И они как раз мне и помогли их сдержать. Поэтому у нас сейчас низкие цены на бензин, и я бы хотел увидеть, как они еще снижаются. Чтобы вы понимали — я никаких денег из Саудовской Аравии не получаю, сделок у меня с ними нет. Меня волнует только благополучие и интересы Америки — они на первом месте", — заявил президент США.

Такое заявление американские СМИ назвали решением не политика, а прежде всего бизнесмена. Ведь Дональд Трамп, состояние которого оценивается в более чем три миллиарда долларов – не привык терять деньги. Для пущей убедительности лидер Штатов добавил: такой шаг станет самым настоящим подарком для Москвы и Пекина. При таком сценарии – цены на нефть полетят вверх — чего, конечно же, не хотят в Вашингтоне.

"В числе приоритетов США — безопасность американских граждан. Причём, не только тех, кто живет на территории нашей страны, но также тех американцев, которые живут и работают в странах Среднего Востока, в частности — в Саудовской Аравии. Поэтому мы будем способствовать дальнейшему развитию отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Для нас это важный партнёр", — отметил Майк Помпео, госсекретарь США.

Правда, стремление президента к сохранению стабильности экономики поставили под сомнение его многочисленные оппоненты. И начали активно "продавливать" Трампа.

Республиканец Боб Коркер и демократ Роберт Менендес отправили запрос в президентскую администрацию. Звучит он просто – считают ли там, что наследный принц саудитов причастен к убийству Джамаля Хашогги. Авторы запроса подчеркивают – согласно акту Магнитского ответ они должны получить в течение 120 дней.

"Никогда не думал, что увижу тот день, когда Белый дом будет подрабатывать пиар-конторой саудовского кронпринца. Конгресс рассмотрит все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты реагирования, в том числе требование по закону определения роли Мухаммеда бин Салмана", — написал в Twitter Боб Коркер, сенатор.

I never thought I’d see the day a White House would moonlight as a public relations firm for the Crown Prince of Saudi Arabia. https://t.co/MQ4JsoQtqk