Абрамович рассекретил тайну стройки на участке "Чудо-женщины"

Роман Абрамович намерен построить городскую виллу в историческом районе Неве-Цедек на юге Тель-Авива, передает ТАСС.

В 2015 году Абрамович купил участок за 25 миллионов долларов площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. До этого он принадлежал мужу актрисы Галь Гадот, исполнившей роль Чудо-женщины. На территории участка располагается гостиничный комплекс "Варсано".

Здания отеля относятся к историческим объектам, охраняемым муниципалитетом. По плану застройки предстоит модернизация существующего комплекса, благоустройство прилегающей территории, работа по улучшению инфраструктуры. Здесь также планируется строительство художественной галереи, подземной парковки.

Роман Абрамович в мае 2018 года получил израильский паспорт, после чего он возглавил список самых богатых людей Израиля с состоянием в 11,5 миллиарда долларов.